País
Educadores de infância e professores do 1º ciclo em greve
Os profissionais entendem que não faz sentido serem os únicos que continuam a trabalhar quando todas as aulas já terminaram para os restantes anos letivos.
Esta manhã, a Fenprof organiza uma tribuna pública pela equidade na monodocência, que é quando um único professor ensina várias ou até todas as disciplinas a uma turma.
Ouvido pela RTP Antena1, o secretário-geral da Fenprof, José Feliciano Costa explica que este desfasamento no calendário cria desigualdades e não faz sentido.
José Feliciano Costa lembra ainda que este argumento junta-se à luta geral dos professores, que está em curso, por exemplo pela valorização das carreiras.
No final da tribuna, será votada uma moção que será entregue no Ministério da Educação.
Ouvido pela RTP Antena1, o secretário-geral da Fenprof, José Feliciano Costa explica que este desfasamento no calendário cria desigualdades e não faz sentido.
Esta tribuna acontece junto ao Ministério da Educação.
No final da tribuna, será votada uma moção que será entregue no Ministério da Educação.