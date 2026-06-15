Educadores de infância e professores do 1º ciclo em greve

Esta tribuna acontece junto ao Ministério da Educação.





Esta manhã, a Fenprof organiza uma tribuna pública pela equidade na monodocência, que é quando um único professor ensina várias ou até todas as disciplinas a uma turma.Ouvido pela RTP Antena1, o secretário-geral da Fenprof, José Feliciano Costa explica que este desfasamento no calendário cria desigualdades e não faz sentido.José Feliciano Costa lembra ainda que este argumento junta-se à luta geral dos professores, que está em curso, por exemplo pela valorização das carreiras.No final da tribuna, será votada uma moção que será entregue no Ministério da Educação.