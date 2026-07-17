EduQA garante que escolas receberam exames nacionais, mas haverá provas sem nota

(em atualização)



Em comunicado, o EduQA considera "adequado assegurar a publicação das classificações dos exames nacionais do ensino secundário, ainda hoje, dia 17 de julho de 2026, até às 19h30".



No entanto, alerta que as provas "com itens em falta estarão sinalizadas nas pautas com 'suspenso'".





Adianta que irá "posteriormente definir o procedimento a aplicar às provas com itens em falta, nomeadamente em sede de consulta, reapreciação ou reclamação".



"Nesse sentido, serão dadas, oportunamente, mais orientações às escolas sobre esta matéria. Estes casos, estarão sinalizados nas pautas com “suspenso”, adianta o comunicado do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).







