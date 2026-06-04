Efeitos da greve geral ainda se fazem sentir esta quinta-feira

Foram definidos serviços mínimos, mas a CP avisou que ao longo desta quinta-feira, feriado, podem ainda notar-se constrangimentos na circulação de alguns comboios. Da meia noite até às 8h00, tinham sido suprimidos 42,9% do total de comboios previstos.

A circulação de comboios na CP começou depois a normalizar depois da greve geral de ontem. Ate ao meio dia, foram suprimidos uma centena de comboios, 31% do total previsto para este feriado.



Nestes dados atualizados pela CP, os regionais passaram a ser os mais afetados: 42% foram cancelados. Desde as 8 da manhã que não há registo de supressões nos urbanos de Lisboa.



A greve geral provocou constrangimentos em todo o país. O impacto foi mais acentuado nos transportes, nas unidades de saúde, nas escolas e nos serviços públicos.





A greve afetou a realização da prova Moda de português do 6º ano. Quem não a realizou pode fazê-lo na próxima terça-feira, dia 9. A indicação da nova data já foi enviada às escolas.





A CGTP, que promoveu esta paralisação, garante que o impacto também foi forte no setor privado e que foi maior do que na anterior greve de dezembro.

Mas a indústria contraria e diz que a adesão à greve terá sido residual.





A estrutura sindical dá como exemplo empresas de vários setores, a Sovena e a Cimpor, onde a adesão foi de 100%; a Bosch onde adesão terá sido e 95%; ou a Galvidro com uma adesão de 88%.O primeiro-ministro diz que a esmagadora maioria dos portugueses decidiu trabalhar.O secretário-geral da CGTP diz numa entrevista à RTP que a maioria dos portugueses não se revê no pacote laboral.PCP, Livre e Bloco de Esquerda associaram-se à manifestação da CGTP com críticas ao pacote laboral.Já há data para a discussão da lei laboral no parlamento. Será dia 18 de junho, quinta-feira.A decisão foi tomada ontem, em dia de greve geral.O governo leva o documento com cerca de 80 páginas à Assembleia da República depois de não ter alcançado acordo na concertação social.Não há para já garantias de que estas alterações sejam aprovadas, visto que para já nenhum dos dois maiores partidos da oposição se diz disponível para viabilizar a nova lei do trabalho.O líder do Chega, André Ventura, assegura que a lei laboral será chumbada no parlamento se ficar tal como está.