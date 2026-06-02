Efeitos da greve geral começam a sentir-se esta terça-feira nos transportes

Os efeitos da greve geral começaram a sentir-se já esta terça-feira, com constrangimentos nos transportes públicos.



O metro de Lisboa vai encerrar às 23h00 e no Porto. Em comunicado, o metropolitano explica que os serviços são retomados na quinta-feira.



No porto, o metro também vai encerrar mais cedo. As últimas viagens são entre as 22h00 e as 23h00.



Nos comboios também são esperadas fortes restrições.



Na lista divulgada pelos Comboios de Portugal, a viagem das 6h45 desta terça-feira de Porto-Campanhã até Santa Apolónia foi suprimido por causa da greve geral.



Nos comboios regionais e interrregionais, há também várias supressões já ao longo desta terça-feira. Nos comboios urbanos de Coimbra, Lisboa e Porto, as perturbações acontecem apenas na quarta-feira, dia da greve geral.



A CP alerta que as perturbações nos comboios vão prolongar-se até quinta-feira, dia de feriado em Portugal.



Em comunicado, a CP informa quer todos os clientes com bilhetes já comprados podem trocar a viagem ou pedir o reembolso do bilhete.

