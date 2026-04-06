Elementos da GNR dizem a Seguro que comunicações tiveram período de falha

"No dia da tempestade, as comunicações tiveram um período de falha, principalmente em Ourém e Ferreira do Zêzere. Tivemos, inclusive, um episódio em que tivemos dificuldade em localizar uma patrulha nossa, porque não conseguimos entrar em contacto", revelou um elemento da GNR.

António José Seguro visitou, ao final do primeiro dia da Presidência aberta, as instalações do Quartel da GNR de Tomar, onde foi recebido pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Já antes tinha sido recebido na PSP de Tomar, pelas forças em parada, antes de reunir com o comando desta força policial.

Durante a visita ao Quartel da GNR Tomar, o chefe de Estado ouviu outro elemento da GNR admitir que ficou surpreendido com a atuação do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), "mesmo nas zonas mais complicadas".

"Houve alguns momentos em que não dava, mas deslocando-se um quilómetro ou até menos, conseguia-se comunicar. Presumi que as comunicações falhassem mais do que efetivamente falharam", indicou.

Durante a conversa com os militares, Seguro partilhou que quando esteve em Ourém tinham-lhe dito o mesmo.

"Isto é, temos situações em que temos queixas e outras situações em que temos elogios", referiu, acrescentando ainda o alívio da tempestade Kristin ter ocorrido durante a noite, quando as pessoas se encontravam em casa.

Com a visita à GNR de Tomar, em que não houve declarações, terminou o primeiro dia da Presidência aberta.