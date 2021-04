Elétrodo permite controlar ondas do cérebro que geram sintomas de Parkinson

Foi implantado no Hospital de S. João, no Porto, o primeiro elétrodo que permite recolher e controlar as ondas do cérebro que geram os sintomas de Parkinson. O dispositivo inovador revoluciona o tratamento da doença neurodegenerativa ao personalizar a terapia cirúrgica.