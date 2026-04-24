Empresas em Penela e Penacova em modo sobrevivência por ainda estarem cortadas a N2, N347 e ex-IC3

Sem acessos os empresários falam mesmo em sobrevivência das empresas e muitas estão em risco de fechar.

Joaquim Reis - RTP Antena 1





Também os bombeiros de penela falam em constrangimentos com um tempo de deslocação para chegar a determinados locais no concelho a ser duas ou três vezes mais.





Segundo a Infrastruturas de Portugal (IP), sente-se alguma dificuldade na capacidade de resposta de projectistas face à quantidade de projectos em mãos.