País
Empresas em Penela e Penacova em modo sobrevivência por ainda estarem cortadas a N2, N347 e ex-IC3
No distrito de Coimbra, ainda persistem os cortes na Estrada Nacional 2, em Penacova, na Estrada Nacional 347 e no ex-IC3 (em Penela). Uma situação que está a deixar muitas empresas e empresários desesperados, devido ao constrangimento e dificuldade nos acessos.
Sem acessos os empresários falam mesmo em sobrevivência das empresas e muitas estão em risco de fechar.
Joaquim Reis - RTP Antena 1
Também os bombeiros de penela falam em constrangimentos com um tempo de deslocação para chegar a determinados locais no concelho a ser duas ou três vezes mais.