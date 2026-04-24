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Empresas em Penela e Penacova em modo sobrevivência por ainda estarem cortadas a N2, N347 e ex-IC3

Empresas em Penela e Penacova em modo sobrevivência por ainda estarem cortadas a N2, N347 e ex-IC3

No distrito de Coimbra, ainda persistem os cortes na Estrada Nacional 2, em Penacova, na Estrada Nacional 347 e no ex-IC3 (em Penela). Uma situação que está a deixar muitas empresas e empresários desesperados, devido ao constrangimento e dificuldade nos acessos.

RTP Antena 1 /
RTP

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Sem acessos os empresários falam mesmo em sobrevivência das empresas e muitas estão em risco de fechar.
Joaquim Reis - RTP Antena 1

Também os bombeiros de penela falam em constrangimentos com um tempo de deslocação para chegar a determinados locais no concelho a ser duas ou três vezes mais.

Segundo a Infrastruturas de Portugal (IP), sente-se alguma dificuldade na capacidade de resposta de projectistas face à quantidade de projectos em mãos.


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