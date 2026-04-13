Encontrado em Sesimbra corpo do jovem desaparecido desde 1 de abril

Foi encontrado em Sesimbra o corpo do jovem de 17 anos que estava dado como desaparecido desde o início de abril, adiantou esta segunda-feira a Autoridade Marítima Nacional.



Na sequência do alerta, lê-se em comunicado, foram ativados "elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas" e o óbito foi declarado no local, a 10 de abril. O corpo foi encontrado na praia da Ponte Seca, em Sesimbra, nove dias depois de, alegadamente, o jovem de 17 anos ter entrado na água na praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica, estando desaparecido desde então.





O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio aos familiares da vítima, informa ainda o comunicado da Autoridade Marítima Nacional.



