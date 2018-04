Partilhar o artigo Enfermeiros e auxiliares da urgência do hospital de Abrantes pediram mobilidade de serviço Imprimir o artigo Enfermeiros e auxiliares da urgência do hospital de Abrantes pediram mobilidade de serviço Enviar por email o artigo Enfermeiros e auxiliares da urgência do hospital de Abrantes pediram mobilidade de serviço Aumentar a fonte do artigo Enfermeiros e auxiliares da urgência do hospital de Abrantes pediram mobilidade de serviço Diminuir a fonte do artigo Enfermeiros e auxiliares da urgência do hospital de Abrantes pediram mobilidade de serviço Ouvir o artigo Enfermeiros e auxiliares da urgência do hospital de Abrantes pediram mobilidade de serviço