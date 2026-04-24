Ensino superior. Número de inscritos é o mais alto da última década

Segundo o relatório publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), à data de 31 de dezembro de 2025 estavam inscritos 447.680 estudantes, mais 6.705 face ao mesmo período do ano letivo 2024/2025.





Este é o valor mais elevado da última década. Comparando com o ano letivo de 2010/2011, o primeiro com dados disponíveis, há agora mais 44 mil alunos inscritos do que naquele ano.





Apesar da queda no número de colocados no último concurso nacional de acesso, menos 10 por cento face ao ano anterior, o relatório da DGEEC mostra que regressa uma tendência de aumento de estudantes no ensino superior.





Nas licenciaturas, contabilizam-se 270.830 inscritos, menos 4.445 do que no ano passado, o único ciclo em queda. Já nos mestrados, regista-se o maior aumento, de 115.561 para 122.922 inscritos.





Este ano, há mais 2.893 estudantes a frequentar um curso técnico superior profissional e mais 1.121 inscritos em doutoramento.





Grande parte dos alunos inscritos no ensino superior estão no ensino superior público (79%) e na maioria são do sexo feminino (54%).





c/ Lusa