Entidade Reguladora da Saúde analisa denúncias relacionadas com mortes nas urgências de Lamego e Beja

A Entidade Reguladora da Saúde está a analisar denúncias relacionadas com as mortes nas urgências em Lamego e em Beja. Só este ano, a ERS já recebeu 1759 queixas relacionadas com tempos de espera nas urgências superiores a uma hora.