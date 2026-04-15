Entra em funcionamento urgência regional de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal

É a segunda urgência centralizada a abrir portas, depois da urgência regional de Loures, que começou a funcionar o mês passado. , depois da urgência regional de Loures, que começou a funcionar o mês passado.





Urgência do Barreiro fecha

O hospital Garcia de Orta, em Almada, é a unidade sede da urgência centralizada com bloco de partos e apoio perinatal diferenciado. O outro polo está no hospital São Bernardo, em Setúbal.A ministra da Saúde diz que a nova urgência regional dá mais segurança e previsibilidade às grávidas.Ana Paula Martins explica que apesar dos esforços das equipas do Barreiro não foi possível evitar encerramentos.A urgência de obstetrícia e ginecologia do Barreiro fecha em definitivo a partir de hoje. As utentes são encaminhadas para a urgência do Hospital de Almada e para Setúbal.Em Setúbal, haverá grandes dificuldades em fazer escalas uma vez que o quadro tem apenas 7 obstetras, e só 4 fazem urgências sem qualquer restrição.No ano passado, foram realizados perto de 2200 partos em Almada e 1100 no Barreiro.Apesar do encerramento da urgência do Barreiro, o diretor executivo do SNS garante que os partos programados vão continuar a ser realizados no Hospital do Barreiro.