País
Entra em vigor a Lei do Lobby
É a lei que estabelece regras para a forma como cidadãos, empresas, entidades comunicam com os decisores políticos influenciam as decisões políticas.
Ouvida pela RTP Antena1, a associação Public Affairs Portugal, argumenta que esta é uma lei que faz sentido porque é importante clarificar uma atividade que até agora estava numa zona cinzenta.
Sofia Cartó, vice-presidente desta associação, explica que agora passa a haver um registo, chamado registo de transparência da Representação de Interesses, público e gratuito, acessível através do portal da Assembleia da República, permitindo saber o que pode e não pode ser feito.
Tema em discussão há cerca de 10 anos, Sofia Cartó admite que é uma questão complexa e que por desconhecimento havia desconfiança e má perceção à partida.
Sofia Cartó, vice-presidente desta associação, explica que agora passa a haver um registo, chamado registo de transparência da Representação de Interesses, público e gratuito, acessível através do portal da Assembleia da República, permitindo saber o que pode e não pode ser feito.
Tema em discussão há cerca de 10 anos, Sofia Cartó admite que é uma questão complexa e que por desconhecimento havia desconfiança e má perceção à partida.