Entra hoje em vigor a Lei do Lobby

Ouvida pela RTP Antena1, a associação Public Affairs Portugal, argumenta que esta é uma lei que faz sentido, porque é importante clarificar uma atividade que até agora estava numa zona cinzenta.Sofia Cartó, vice-presidente desta associação, explica que agora passa a haver um registo, chamado o registo de transparência da Representação de Interesses, público e gratuito, acessível através do portal da Assembleia da República, permitindo saber o que pode e não pode ser feito.Tema em discussão há cerca de 10 anos, Sofia Cartó admite que é uma questão complexa e que por desconhecimento havia desconfiança e má perceção à partida.