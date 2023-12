A mãe das gémeas luso-brasileiras quebrou o silêncio. Daniela Martins admitiu que nos corredores do Hospital de Santa Maria se falava que havia influência da Presidência da República no acompanhamento das crianças. Numa entrevista em exclusivo à RTP, a mãe das crianças foi interrogada sobre para onde foram enviados os emails com os pedidos de ajuda da família.