Época extraordinária de exames realiza-se entre 3 e 8 de setembro e será alargada a todos os alunos

O Ministério de Fernando Alexandre vai abrir uma época extraordinária de exames nacionais, entre 3 e 8 de setembro, para todos os alunos que podiam realizar a segunda fase.



Assegurando que a criação desta “época extraordinária visa assegurar que nenhum aluno é prejudicado por circunstâncias que não lhe são imputáveis”, entre as razões que terão conduzido a esta decisão do ministério estão “as dificuldades técnicas verificadas na classificação eletrónica [que] impediram alguns alunos de conhecer as suas classificações definitivas atempadamente, circunstância que poderá ter condicionado, designadamente, a decisão de inscrição e de realização dos exames na 2.ª fase, bem como a adequada preparação dos alunos”.





“O exame realizado na época extraordinária é considerado, para todos os efeitos, como correspondendo à 2.ª fase”, refere o texto do comunicado, garantindo ainda que, “no caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas”.







Já o prazo das candidaturas para a segunda fase de concurso ao ensino superior foi adiado três semanas. Vai decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro. Os resultados são revelados a 30 de setembro.





A medida surge na sequência dos problemas detetados na correção eletrónica das provas, com o Ministério a sublinhar que pretende assim garantir que nenhum aluno seja prejudicado.Quem fizer exame na segunda fase e na época extraordinária ficará com a melhor das duas classificações. As inscrições decorrem entre 27 e 31 de julho.Refere o comunicado enviado às redações que “a época extraordinária dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, a realizar entre 03 e 08 de setembro, será aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na 2.ª fase de 2026, independentemente de as terem realizado ou não”.