"Era importante aumentar oferta de proximidade" de consultas para deixar de fumar

A médica oncologista Ana Varges Gomes, coordenadora da comunicação do projeto EUnetCCC, a Rede Europeia de Centros Compreensivos de Cancro, defende que sejam mais universais as consultas para quem quer deixar de fumar.Entre as formas de aumentar a oferta, sugere que as videoconsultas e as teleconsultas são uma boa ferramenta.“Acho que pode ser uma boa ferramenta para podermos disponibilizar esta opção para quem realmente quer deixar de fumar e precisa de ajuda, deveria ser mais universal”, afirma Ana Varges Gomes à RTP Antena 1.O rastreio também não pode ficar para trás, sublinhando a médica que é uma das áreas em que Portugal poderia aprender com outros países. Por outro lado, afirma que o país se adiantou nas restrições ao tabaco.“Na altura foram inovadoras, agora já praticamente todos os países da Europa têm mais ou menos as mesmas políticas”, acrescenta.O problema é que são políticas que levam tempo a fazer efeito, apontando que pode levar mais de 10 anos a notar-se os reflexos da diminuição de hábitos.À frente da comunicação desta rede europeia, a médica oncologista refere que há dois projetos piloto a começar no rastreio do cancro de pulmão, um em Cascais e outro na região Norte.“Estes projetos são exatamente para conseguirmos diagnosticar esta doença em estados mais precoces”, diz Ana Varges Gomes, lembrando que emEste tipo de cancro é o que apresenta maior taxa de mortalidade em Portugal e que mata, em média, 12 pessoas por dia.Sobre a iniciativa EUnetCCC, o objetivo é reduzir as assimetrias regionais em cada país no acesso ao diagnóstico e ao tratamento de cancro, mas também atenuar diferenças entre os países europeus.Ana Varges Gomes explica que um centro compreensivo de cancro é uma unidade que trata de cancro e que tem uma ligação à academia, a unidades de investigação.“Ao criarmos esta rede europeia, quer dizer que a Europa fica muito mais forte para poder responder aos ensaios clínicos de uma forma assertiva e permitir que mais doentes europeus sejam tratados no âmbito de ensaios clínicos, o que para os doentes é uma mais-valia", descreve.Varges Gomes afirma que está a ser trabalha a certificação para mais unidades no país.