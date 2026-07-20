Escolas afixam hoje notas dos exames do 9ºano

As pautas deverão começar a ser afixadas esta manhã.





Filinto Lima, da Associação dos Diretores escolares, refere que as escolas afixam os resultados até às 9h30.





As classificações das provas finais do ensino básico, que são realizadas na transição dos alunos para o ensino secundário, deveriam ter sido publicadas na sexta-feira, mas, nesse mesmo dia, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) anunciou que isso não seria possível.





Segundo o JNE, os alunos que necessitam de se inscrever para a segunda fase destas provas deverão fazê-lo durante o dia de segunda-feira, cabendo às "escolas dar a colaboração que for necessária para a consecução das inscrições por todos os alunos referidos".





"No entanto, as escolas deverão dar prioridade à realização das provas pelos alunos nos casos em que não tenha sido possível efetuar a inscrição antes da data da prova, em particular da prova de Português (91), a realizar no dia 21 de julho [terça-feira], bem como das restantes provas previstas para esse dia", é realçado da informação.





Este atraso na divulgação das provas finais do 9.º ano, é referido, "deveu-se à necessidade de priorizar a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário, tendo em consideração a sua fulcral importância para o concurso de acesso ao ensino superior".





As provas do 9.º ano, obrigatórias para concluir o 3.º ciclo, decorreram há um mês e, pela primeira vez este ano, realizaram-se em formato digital.





O representante dos diretores escolares afirmou este domingo que as escolas estão em condições de afixar as notas das provas finais do 9.º ano na manhã de segunda-feira, caso os ficheiros cheguem aos estabelecimentos de ensino durante esta noite.





c/Lusa