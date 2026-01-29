Escolas do concelho da Sertã fechadas por questões de segurança

"Após a situação vivida na madrugada de 28 de janeiro, registaram-se inúmeras ocorrências por todo o concelho, nomeadamente a queda de árvores, de postes de eletricidade de baixa e média tensão, e o destelhamento de diversos edifícios", referiu, em comunicado, o município da Sertã.

A autarquia explicou ainda que, apesar da normalidade se estar a restabelecer, por questões de segurança todos os estabelecimentos de ensino do concelho estarão encerrados durante o dia de hoje.

O município da Sertã ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil às primeiras horas da manhã de quarta-feira, em virtude da passagem da depressão Kristin pelo concelho.

Atendendo ao elevado número de ocorrências registadas, as corporações de bombeiros voluntários da Sertã e de Cernache do Bonjardim, forças de segurança e o Serviço Municipal de Proteção Civil têm respondido às diversas situações com a brevidade possível.

Contudo, a autarquia salientou que há ainda algumas ocorrências que carecem de resolução devido à sua complexidade.

"Apesar de neste momento não existir nenhuma via de comunicação principal interdita ou condicionada (EN2 e IC8), adverte-se para a existência de estradas e caminhos municipais condicionados, assim como arruamentos de acessos a algumas localidades, pelo que o município da Sertã apela à máxima precaução durante a circulação nas estradas".

A Câmara da Sertã informou também que, até ao momento, não se registaram vítimas nem feridos e deixou um apelo à calma e serenidade da população até à reposição da normalidade.

"A energia elétrica e as telecomunicações estão a ser repostas gradualmente por todo o concelho".