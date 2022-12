Escolas têm autonomia para decidir fechar, mas maioria está aberta, diz Ministério

Em resposta à Lusa, fonte oficial do Ministério da Educação explicou que "as escolas têm autonomia para decidir" se têm ou não condições para abrir portas e manter as atividades letivas.

Apesar de algumas escolas terem já decidido fechar por falta de funcionários, devido às dificuldades de circulação motivadas pela chuva e consequentes inundações, "a grande maioria está aberta", afirmou a mesma fonte, adiantando que o Ministério da Educação está a avaliar a situação.

A Proteção Civil nacional apelou hoje aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou na noite de hoje 275 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal e deverá manter-se até quarta-feira.

Num ponto de situação feito pelas 07:00, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, alertou para os fortes condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa, com inundações e lençóis de água que já obrigaram ao corte de dezenas de vias.

André Fernandes reconheceu que "não vai ser fácil" normalizar a situação, porque apesar de durante a manhã ser expectável uma redução na precipitação, depois voltará a intensificar-se, com picos de chuva forte.

"Hoje o dia vai ser complicado", admitiu André Fernandes, que indicou que, só no distrito de Lisboa, houve 21 ocorrências durante a noite, até às 06:00.

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, às 08:36 mantinham-se fechados ao trânsito os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, assim como a Avenida João XXI e a Avenida de Berlim, vários locais de Alcântara, acessos ao Eixo Norte-Sul, a Radial de Benfica, a Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, a Estrada do Penedo, a Praça de Sete Rios, a Avenida de Santo Contestável e a Avenida 24 de Julho até Belém.

Em relação ao balanço anterior, deixaram de constar na nota da Câmara Municipal de Lisboa como estando encerradas a 2.ª Circular no sentido Lisboa Norte, a Avenida de Berna, todos os acessos à Praça de Espanha e Avenida Calouste Gulbenkian, Alfredo Bensaúde, o cruzamento da Gago Coutinho com a Avenida dos Estados Unidos da América, a Avenida de Santo Contestável, e a Avenida de Ceuta junto ao acesso à Ponte 25 de Abril.