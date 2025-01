"Espaço Júlia" estende apoio a vitimas de violência doméstica no país

Foto: Arlinda Brandão - Antena 1

Um caso de sucesso no apoio à vitima alvo de violência doméstica, o "Espaço Júlia" em Lisboa vai estender-se ao resto do país. O anuncio é da ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes que visitou o espaço e deixou a promessa de replicar pelo país locais como o Espaço Júlia, uma resposta integrada de apoio à vítima, que no ano passado atendeu mais de 600 denúncias.