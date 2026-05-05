Esquadra do Rato da PSP. Mais 16 pessoas detidas
As autoridades têm hoje em curso novas diligências de investigação no caso de alegada tortura de detidos na esquadra do Rato, em Lisboa. Há mais 16 detidos. Um deles estava a trabalhar no Aeroporto no momento da detenção. A RTP apurou que as diligências estão a decorrer com 14 buscas domiciliárias e 16 não domiciliárias, estas últimas em esquadras da Polícia de Segurança Pública.
(em atualização)
Foram emitidos 15 mandados de detenção para elementos da PSP e um para um civil. No inquérito investiga-se a eventual prática de diversos crimes, designadamente, tortura grave, violação, abuso de poder e ofensas à integridade física qualificadas.
O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça.
As diligências são presididas por 14 Magistrados do Ministério Público e contam com a cooperação operacional da PSP.
A operação tinha sido já anunciada pelo ministro da Administração Interna.
"Hoje estão a decorrer novas diligências e poderá haver novas detenções no final do dia de acordo com a prova que vier a ser carreada", revelou Luís Neves, à margem das comemorações do 18.º aniversário da Unidades Especial de Polícia (UEP) da PSP, em Belas, Sintra.
O governante precisou que os suspeitos visados são todos polícias que exercem atualmente funções e "que de alguma forma poderão ter interagido com o comportamento desviante" ocorrido em 2024 e 2025 na esquadra do Rato.
Luis Neves reafirma que comportamentos dolosos so têm um caminho, o da expulsão.
O Ministério da Administração Interna expulsou 11 agentes da PSP e 9 militares da GNR.
Luis Neves promete serfirme em relação a comportamentos desviantes dos polícias.
O diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, que também participou na cerimónia de aniversário da Unidade Especial de Polícia garante tolerância zero para com maus tratos no organismo que lidera.