Esquadra do Rato da PSP. Mais 16 pessoas detidas

(em atualização)

Foram emitidos 15 mandados de detenção para elementos da PSP e um para um civil. No inquérito investiga-se a eventual prática de diversos crimes, designadamente, tortura grave, violação, abuso de poder e ofensas à integridade física qualificadas.

O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça.

As diligências são presididas por 14 Magistrados do Ministério Público e contam com a cooperação operacional da PSP.

A operação tinha sido já anunciada pelo ministro da Administração Interna.

"Hoje estão a decorrer novas diligências e poderá haver novas detenções no final do dia de acordo com a prova que vier a ser carreada", revelou Luís Neves, à margem das comemorações do 18.º aniversário da Unidades Especial de Polícia (UEP) da PSP, em Belas, Sintra.

O governante precisou que os suspeitos visados são todos polícias que exercem atualmente funções e "que de alguma forma poderão ter interagido com o comportamento desviante" ocorrido em 2024 e 2025 na esquadra do Rato.



Luis Neves reafirma que comportamentos dolosos so têm um caminho, o da expulsão.

O Ministério da Administração Interna expulsou 11 agentes da PSP e 9 militares da GNR.



Luis Neves promete serfirme em relação a comportamentos desviantes dos polícias.



O diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, que também participou na cerimónia de aniversário da Unidade Especial de Polícia garante tolerância zero para com maus tratos no organismo que lidera.