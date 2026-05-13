Esquadra do Rato. MAI admite que "algo falhou" e promete ser intolerante

Encerramento de esquadras

O ministro da Administração Interna anunciou que o Governo deverá avançar com o encerramento de esquadras da PSP em Lisboa e Porto, explicando que esta é uma forma de colocar mais polícias nas ruas.





"Estamos a pensar em reorganizar estruturas de esquadras em algumas zonas urbanas, designadamente na zona de Lisboa", disse o ministro, referindo que o objetivo é ter "menos esquadras para se ter mais gente [polícias] na rua e junto das pessoas".



O ministro explicou que uma esquadra exige no mínimo quase 30 pessoas, mas recusou a criação de "super esquadras".



"Posso garantir aos lisboetas e portuenses que o fecho de uma esquadra vai levar a que sintam mais presença dos polícias na rua", salientou.







Sobre a questão da criminalidade, Luís Neves garantiu que existe segurança em Lisboa e no Porto, recorrendo aos números do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) para sustentar que a criminalidade violenta diminuiu.

O ministro da Administração Interna explica, no entanto, que existe uma ideia de insegurança em algumas franjas da sociedade “que não é real”.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, foi o entrevistado desta noite do programa “Grande Entrevista”.O ministro fala numa “cultura de violência” e admite que a vigilância interna pode ter falhado, uma vez que não foi um caso isolado.Luís Neves descreve o caso como “perturbador, preocupante e sério” mas não considera que seja “o maior falhanço do Estado dos últimos anos”.O ministro defende que se deve ser “muito firme e intolerante” com estes atos e considera que “andamos demasiado tempo numa esfera de impunidade”. “O silêncio é sempre mau”, defendeu.