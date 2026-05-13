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Esquadra do Rato. MAI admite que "algo falhou" e promete ser intolerante
O ministro da Administração Interna disse esta noite, na "Grande Entrevista", que crimes de tortura numa polícia "é coisa de outro mundo" e reafirmou que o se passou na esquadra do Rato "não representa a cultura das força de segurança".
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, foi o entrevistado desta noite do programa “Grande Entrevista”.
Questionado sobre os casos de tortura e violações na esquadra do Rato, em Lisboa, Luís Neves admite que houve “um conjunto de elementos que falharam” e que “não devia ter acontecido”.
O ministro fala numa “cultura de violência” e admite que a vigilância interna pode ter falhado, uma vez que não foi um caso isolado.
Luís Neves descreve o caso como “perturbador, preocupante e sério” mas não considera que seja “o maior falhanço do Estado dos últimos anos”.
“É um momento muito desafiante porque todos temos a obrigação de aprender com os erros. Temos de tirar ensinamentos para o futuro e situações destas não podem voltar a acontecer”, asseverou.
O ministro defende que se deve ser “muito firme e intolerante” com estes atos e considera que “andamos demasiado tempo numa esfera de impunidade”. “O silêncio é sempre mau”, defendeu.
Encerramento de esquadras
“Portugal não é um país inseguro”, disse. “Os números nunca mentem e os números mostram que há menos crimes”, acrescentou.
Questionado sobre os casos de tortura e violações na esquadra do Rato, em Lisboa, Luís Neves admite que houve “um conjunto de elementos que falharam” e que “não devia ter acontecido”.
O ministro fala numa “cultura de violência” e admite que a vigilância interna pode ter falhado, uma vez que não foi um caso isolado.
Luís Neves descreve o caso como “perturbador, preocupante e sério” mas não considera que seja “o maior falhanço do Estado dos últimos anos”.
“É um momento muito desafiante porque todos temos a obrigação de aprender com os erros. Temos de tirar ensinamentos para o futuro e situações destas não podem voltar a acontecer”, asseverou.
O ministro defende que se deve ser “muito firme e intolerante” com estes atos e considera que “andamos demasiado tempo numa esfera de impunidade”. “O silêncio é sempre mau”, defendeu.
Encerramento de esquadras
O ministro da Administração Interna anunciou que o Governo deverá avançar com o encerramento de esquadras da PSP em Lisboa e Porto, explicando que esta é uma forma de colocar mais polícias nas ruas.
"Estamos a pensar em reorganizar estruturas de esquadras em algumas zonas urbanas, designadamente na zona de Lisboa", disse o ministro, referindo que o objetivo é ter "menos esquadras para se ter mais gente [polícias] na rua e junto das pessoas".
O ministro explicou que uma esquadra exige no mínimo quase 30 pessoas, mas recusou a criação de "super esquadras".
"Posso garantir aos lisboetas e portuenses que o fecho de uma esquadra vai levar a que sintam mais presença dos polícias na rua", salientou.
O ministro explicou que uma esquadra exige no mínimo quase 30 pessoas, mas recusou a criação de "super esquadras".
"Posso garantir aos lisboetas e portuenses que o fecho de uma esquadra vai levar a que sintam mais presença dos polícias na rua", salientou.
Sobre a questão da criminalidade, Luís Neves garantiu que existe segurança em Lisboa e no Porto, recorrendo aos números do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) para sustentar que a criminalidade violenta diminuiu.
“Portugal não é um país inseguro”, disse. “Os números nunca mentem e os números mostram que há menos crimes”, acrescentou.
O ministro da Administração Interna explica, no entanto, que existe uma ideia de insegurança em algumas franjas da sociedade “que não é real”.
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