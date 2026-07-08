Esquadra do Rato. Ministério Público admite deter mais polícias

Os procuradores assumem que o numero de envolvidos é muito superior ao que inicialmente se previa.



Segundo um despachado a que a RTP teve acesso, o Ministério Público pedia a especial complexidade do processo e um dos argumentos é que há outros suspeitos a deter.



O Juiz do tribunal central de instrução criminal aceitou o pedido.



Foi dado mais meio ano à investigação para concluir o inquérito, sem que os suspeitos em prisão preventiva tenham de ser libertados.



O caso da esquadra do Rato já levou a três vagas de detenções.



A primeira em julho, outra em março e a ultima em maio, quando foram detidos mais 15 agentes.



Dois policias suspeitos já foram acusados e aguardam julgamento.