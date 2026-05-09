País
Esquadra do Rato PSP. Ministério Público pede prisão preventiva para quatro dos 14 agentes detidos
Poderão ser conhecidas hoje as medidas de coação a aplicar aos elementos da PSP detidos por suspeitas de agressões e tortura na esquadra do Rato, em Lisboa. O Ministério Público pediu prisão preventiva para quatro agentes, prisão domiciliária para sete dos detidos e suspensão de funções para os restantes arguidos.
Os interrogatórios aos 14 arguidos terminaram ontem. Hoje poderão ser conhecidas as medidas de coação aplicadas pela juíza.
Nas sessões de tribunal esta sexta-feira, foram confrontados com vários vídeos de agressões e torturas no interior das esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa. Vídeos que eram partilhados em grupos de Whatsapp.
O despacho de indicação fala em "verdadeiras sessões de tortura física e psicológica", com socos, pontapés e bastonadas.
Estes vídeos são considerados como provas decisivas para o Ministério público.
Nas sessões de tribunal esta sexta-feira, foram confrontados com vários vídeos de agressões e torturas no interior das esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa. Vídeos que eram partilhados em grupos de Whatsapp.
O despacho de indicação fala em "verdadeiras sessões de tortura física e psicológica", com socos, pontapés e bastonadas.
Estes vídeos são considerados como provas decisivas para o Ministério público.