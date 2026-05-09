Esquadra do Rato PSP. Podem ser conhecidas hoje medidas de coação para agentes

Esquadra do Rato PSP. Podem ser conhecidas hoje medidas de coação para agentes

Poderão ser conhecidas hoje as medidas de coação a aplicar aos elementos da PSP detidos por suspeitas de agressões e tortura na esquadra do Rato, em Lisboa. O Ministério Público vai indicar as medidas de coação e só depois é conhecida a decisão do juiz.

RTP /

VER MAIS
Os interrogatórios aos 14 arguidos já terminaram.

Nas sessões de tribunal esta sexta-feira, foram confrontados com vários vídeos de agressões e torturas no interior das esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa. Vídeos que eram partilhados em grupos de Whatsapp.

O despacho de indicação fala em "verdadeiras sessões de tortura física e psicológica", com socos, pontapés e bastonadas.

Estes vídeos são considerados como provas decisivas para o Ministério público.
PUB
PUB