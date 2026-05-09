País
Esquadra do Rato PSP. Podem ser conhecidas hoje medidas de coação para agentes
Poderão ser conhecidas hoje as medidas de coação a aplicar aos elementos da PSP detidos por suspeitas de agressões e tortura na esquadra do Rato, em Lisboa. O Ministério Público vai indicar as medidas de coação e só depois é conhecida a decisão do juiz.
Os interrogatórios aos 14 arguidos já terminaram.
Nas sessões de tribunal esta sexta-feira, foram confrontados com vários vídeos de agressões e torturas no interior das esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa. Vídeos que eram partilhados em grupos de Whatsapp.
O despacho de indicação fala em "verdadeiras sessões de tortura física e psicológica", com socos, pontapés e bastonadas.
Estes vídeos são considerados como provas decisivas para o Ministério público.
Nas sessões de tribunal esta sexta-feira, foram confrontados com vários vídeos de agressões e torturas no interior das esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa. Vídeos que eram partilhados em grupos de Whatsapp.
O despacho de indicação fala em "verdadeiras sessões de tortura física e psicológica", com socos, pontapés e bastonadas.
Estes vídeos são considerados como provas decisivas para o Ministério público.