País
Esquerda pede a ministro da Educação responsabilidades pelas falhas na avaliação dos exames nacionais
Os partidos à esquerda pedem ao ministro da Educação que assuma responsabilidades pelas falhas no processo de avaliação dos exames nacionais. Mas a oposição ao Governo à direta também poderá ter uma palavra a dizer.
A Iniciativa Liberal acredita que caso o processo falhe, Luís Montenegro deve avaliar as condições políticas de Fernando Alexandre para continuar no cargo.
Teresa Borges - RTP Antena 1
Todos os partidos com assento parlamentar carregam nas críticas ao ministro, com o PS a exigir mesmo um plano de contingência.