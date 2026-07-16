Esquerda pede a ministro da Educação responsabilidades pelas falhas na avaliação dos exames nacionais

A Iniciativa Liberal acredita que caso o processo falhe, Luís Montenegro deve avaliar as condições políticas de Fernando Alexandre para continuar no cargo.

Teresa Borges - RTP Antena 1





Todos os partidos com assento parlamentar carregam nas críticas ao ministro, com o PS a exigir mesmo um plano de contingência.





Os problemas na correcção dos exames nacionais devem marcar o debate do Estado da Nação, agendada para esta tarde, no Parlamento.