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Primeiro-ministro abre debate do Estado da Nação com exames no centro da polémica

Esquerda pede a ministro da Educação responsabilidades pelas falhas na avaliação dos exames nacionais

Esquerda pede a ministro da Educação responsabilidades pelas falhas na avaliação dos exames nacionais

Os partidos à esquerda pedem ao ministro da Educação que assuma responsabilidades pelas falhas no processo de avaliação dos exames nacionais. Mas a oposição ao Governo à direta também poderá ter uma palavra a dizer.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Tiago Petinga - Lusa

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A Iniciativa Liberal acredita que caso o processo falhe, Luís Montenegro deve avaliar as condições políticas de Fernando Alexandre para continuar no cargo.
Teresa Borges - RTP Antena 1

Todos os partidos com assento parlamentar carregam nas críticas ao ministro, com o PS a exigir mesmo um plano de contingência.

Os problemas na correcção dos exames nacionais devem marcar o debate do Estado da Nação, agendada para esta tarde, no Parlamento.

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