Estabilidade Política. "Espero que isso aconteça, porque a região [da Madeira] bem precisa"

Ireneu Barreto ouviu esta sexta-feira os seis partidos que garantiram assento na Assembleia Legislativa nas últimas eleições regionais e assegurou no final que todos foram unanimes que deve ser o PSD a formar Governo.





Razão pela qual vai indigitar o social-democrata Miguel Albuquerque, vencedor das legislativas regionais de domingo, como presidente do executivo do arquipélago.





"Decidi pedir ao senhor doutor Miguel Albuquerque que viesse ao palácio pelas 16h30 para o indigitar como presidente do Governo Regional”, declarou Ireneu Barreto aos jornalistas, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.



Confrontando sobre a possibilidade dos casos de justiça em curso poderem afetar a estabilidade governativa, o representante da Republica pede tranquilidade.