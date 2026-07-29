Estação de metro do Cais do Sodré encerrada entre 8 e 26 de agosto

Em comunicado, a Metropolitano de Lisboa explica que “este encerramento é necessário para a realização de trabalhos de sinalização ferroviária, integrados na preparação e modernização da rede para a futura configuração operacional da linha Circular e destinados a assegurar a sua compatibilidade com a infraestrutura existente”.



A Metropolitano de Lisboa acrescenta que os trabalhos agora realizados “são essenciais para a preparação da futura configuração operacional da linha Circular e permitirão assegurar a compatibilidade da nova infraestrutura com a rede atualmente em exploração”.



Entre 8 e 26 de agosto, a circulação na linha Verde será assegurada entre Telheiras e Baixa-Chiado, nos dois sentidos. Como alternativa de transporte, a Metropolitano de Lisboa aponta que os clientes poderão utilizar a estação Terreiro do Paço (linha Azul) ou recorrer aos serviços da Carris.



O metro especificou que, na Carris, as alternativas são as carreiras 760 e 208 (madrugada), entre Martim Moniz e Cais do Sodré; 728, 735, 781, 782, 206 (madrugada) e 210 (madrugada) entre Praça do Comércio/Terreiro do Paço e Cais do Sodré; 15E, 25E e 774 (noturno e fins de semana) entre Praça da Figueira e Cais do Sodré/Corpo Santo; 732, 736 (noturno) e 207 (madrugada) entre Rossio e Cais do Sodré; e 758 entre Chiado e Cais do Sodré.



A estação do Cais do Sodré reabrirá a 27 de agosto.



A linha Circular entrará em funcionamento no primeiro trimestre de 2027 e ligará o Rato ao Cais do Sodré, acrescentando mais de dois quilómetros à rede e duas novas estações: Estrela e Santos. “O projeto permitirá unir as atuais linhas Amarela e Verde, criando um novo anel circular no centro de Lisboa”, explica a Metropolitano de Lisboa no comunicado.



Para além disso, “a nova linha permitirá reforçar a oferta de metropolitano na cidade e reduzir os tempos de deslocação”. Para além disso, “facilitará também a ligação entre o transporte ferroviário da Linha de Cascais e o transporte fluvial, no Cais do Sodré, e o eixo central da cidade, com acesso às ligações ferroviárias urbanas de Sintra, Azambuja e Setúbal, bem como aos serviços regionais em Entrecampos, através de uma ligação direta em metro e sem necessidade de transbordo entre linhas”.



“Estes investimentos permitirão aumentar a utilização do transporte público, reduzir a dependência do transporte individual e alcançar ganhos ambientais significativos, nomeadamente através da diminuição das emissões de CO2, melhorando simultaneamente a qualidade do serviço prestado aos clientes do Metro de Lisboa”, argumenta.