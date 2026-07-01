Estações de metro de Santa Apolónia, Rossio e Oriente abertas de noite para acolher sem-abrigo

André Fernandes, o diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa em declarações à rádio pública diz que: "há uma articulação com o Metropolitano de Lisboa para a abertura de algumas das estações para que possam servir no período noturno e que permitam ter uma área mais fresca para essa população vulnerável" . Estas estações de Metro vão estar disponíveis já esta noite/madrugada para dar apoio a essa população.

Pavilhões preparados para receber população

O Pavilhão do Casal Vistoso no Areeiro e o Pavilhão Manuel Castel Branco na Graça estão também a ser preparados se houver necessidade de acolher pessoas vulneráveis às temperaturas altas.





Para o diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa: "feito o levantamento de locais, se houver necessidade de zonas de concentração de apoio à população estes dois pavilhões podem ser utilizados caso haja necessidade de haver locais e espaços frescos na cidade com apoio mais prolongado a quem necessitar".



Esta é uma medida da autarquia em articulação com a Direção Geral da Saude. Outras medidas podem ser equacionadas consoante a evolução da situação. Segundo as previsões, o próximo sábado e também o domingo vão ser os dias com maior impacto das altas temperaturas em Lisboa.



No município há também um reforço da monitorização dos grupos vulneráveis mais susceptíveis de serem afetados pela onda de calor, como os idosos e as crianças. Há ainda uma maior sensibilização para cuidados e medidas de autoproteção contra o calor.











