Estado como único acionista do SIRESP é medida política

O Presidente da República promulgou o decreto do governo que dá luz verde à compra da empresa que gere o SIRESP por parte do Estado português.



“Dificilmente a medida vai ter efeitos práticos no combate aos incêndios”, garante o especialista. “Dizer que o sistema vai funcionar melhor ou pior (…) é mera especulação”, lembrando no entanto, que o relatório da comissão independente que analisou os incêndios de 2017 chamava a atenção para o sistema de comunicações.











Hoje passam dois anos desde os incêndios de Pedrógão Grande, que fizeram 66 mortos. O dia é de homenagem às vítimas, com várias iniciativas, um concerto solidário e uma missa.



O primeiro-ministro António Costa vai estar no concelho de Castanheira de Pêra, onde estará reunido com os autarcas dos municípios atingidos. Vai assistir a uma missa em honra e memória das vítimas, ao lado do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.



O incêndio de Pedrógão Grande começou na tarde de 17 de junho de 2017 e atingiu também outros concelhos. Mais de 250 pessoas ficaram feridas. O fogo destruiu cerca de 500 casas e 50 empresas.







“Não dá garantias nenhumas”, reforça o especialista, em entrevista à Antena 1.Sande Silva acredita que agora o Estado ganha mais responsabilidade política com a compra do SIRESP e passa a ser mais fácil responsabilizar quem falhou.