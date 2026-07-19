"Estado é que falhou". Pais ponderam ações na Justiça

Há pais e alunos - alguns ainda sem nota - que entendem que o Estado pode vir a ter que responder em tribunal por pecados cometidos na gestão dos exames nacionais.



Já depois de, na sexta-feira, a Fenprof ter enviado uma queixa à Procuradoria-Geral da República, veio a Provedora de Justiça evocar preocupações quanto à igualdade em todo o processo.



Ajustar o calendário pode ser não só uma solução que garanta condições iguais de acesso, mas também uma forma de o Estado contornar possíveis e extensas litigâncias.

