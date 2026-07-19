País
"Estado é que falhou". Pais ponderam ações na Justiça
Há associações de pais que ponderam avançar contra o Estado em tribunal por causa da gestão dos exames nacionais. O bastonário da Ordem dos Advogados entende que "o Estado é que falhou", e sugere que o Governo ajuste o calendário para garantir as mesmas condições a todos os alunos.
Já depois de, na sexta-feira, a Fenprof ter enviado uma queixa à Procuradoria-Geral da República, veio a Provedora de Justiça evocar preocupações quanto à igualdade em todo o processo.
Ajustar o calendário pode ser não só uma solução que garanta condições iguais de acesso, mas também uma forma de o Estado contornar possíveis e extensas litigâncias.