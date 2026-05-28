Estores, telhados e vegetação: há mais formas de refrescar casas além do ar condicionado?

Com as temperaturas a apertar, é ligado em muitas casas e espaços públicos o ar condicionado. Mas há famílias que vêm por isso o preço da fatura da eletricidade a disparar., isto é, das famílias não terem folga no seu orçamento mensal que lhes permita terem todo o conforto que deveriam ter nas suas casas", sublinha Manuel Gameiro da Silva, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.Entrevistado noda RTP Antena 1, o professor considera que, "quando o calor é acompanhado de valores de humidade relativa alta, só se combate com o ar condicionado". Ainda assim, questionado por alternativas em casas mais antigas, dá recomendações para aumentar o sombreamento, diminuindo a entrada de sol em casa.", refere, mas fala também na possibilidade de utilizar algum arrefecimento evaporativo, isto é, por exemplo, "" nos casos em que isso é possível fazer e em segurança."A água a evaporar vai retirar calor das superfícies e, portanto, vai de alguma forma ajudar", explica Gameiro da Silva, que estuda a qualidade ambiental interior.A preparação dos edifícios varia conforme a época de construção e os materiais com que foram feitas. Desde 2008 "passámos a ter exigências mais apertadas", assinala, pelo funcionamento do sistema de certificação energética de edifícios.Nas horas de maior calor, Manuel Gameiro da Silva sugere, em alternativa, que se procurem espaços climatizados. E aponta que "zonas verdes das cidades também têm um papel muito importante".", afirma.O docente sublinha também a importância da presença vegetação na cobertura dos prédios, para atenuar os efeitos do calor, assim como a utilização de cores claras.