Estrada em Oliveira do Hospital colapsa devido ao mau tempo

O concelho de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, registou entre a madrugada de hoje e o início da tarde mais de duas dezenas de ocorrências provocadas pelo mau tempo, das quais se destacam deslizamentos de terra, que provocaram o colapso da estrada em Chão Sobral.



A trovoada e chuva intensa ocasionaram também deslizamentos de terras junto de cinco habitações naquela mesma localidade, afirmou hoje a Câmara de Oliveira do Hospital, num comunicado enviado à agência Lusa.



Fonte oficial da autarquia confirmou à Lusa que não foram registadas situações de desalojados.



"Sem vítimas a registar até ao momento, foram igualmente assinalados outros deslizamentos na freguesia de Aldeia das Dez, nomeadamente nos acessos entre Vale de Maceira e Chão Sobral, e na estrada que liga Chão Sobral a Parente", acrescentou o Município.



Foram ainda registados deslizamentos na Estrada Municipal (EM) 514, "uma das principais vias de circulação de pessoas e bens no vale do Alva", entre Santo António do Alva e o lugar de Outeiro, na União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira.



Também na Estrada Nacional (EN) 230 - "uma das principais vias de ligação da região de Coimbra, através da EN17, à Covilhã" - entre Ponte das Três Entradas e Alvoco das Várzeas, foram registados deslizamentos de terras para o centro da via.



O período de maior intensidade de trovoada foi sentido no concelho entre as 04:00 e as 05:00, enquanto o momento de maior pluviosidade ocorreu entre as 05:00 e as 07:00, tendo sido a zona sul do concelho o ponto mais afetado pela precipitação, com destaque para as freguesias do vale do Alva.



"No terreno desde o início da manhã, em prontidão e a desenvolver esforços para o restabelecimento da normalidade com a maior brevidade possível, encontram-se operacionais do Serviço Municipal de Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital e da GNR, apoiados por uma dezena de viaturas, e por elementos das freguesias de Aldeia das Dez, Penalva de Alva e São Sebastião da Feira e Alvoco das Várzeas", acrescentou a autarquia.



Segundo o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, o concelho vive "de problema em problema".



"Temos que estar próximos das populações e repor a normalidade da circulação e a segurança e perceber que a gestão de riscos e a proteção de pessoas e bens são grandes prioridades", defendeu, citado no comunicado.



Para tal, "são necessários mais recursos e mais meios financeiros".



O município de Oliveira do Hospital tem vindo a ser afetado pelas condições meteorológicas adversa desde o início do ano, nomeadamente pela depressão Kristin e fenómenos subsequentes.