Estradas reabertas na serra da Estrela após queda de neve

"A reabertura dos troços decorreu progressivamente, tendo começado, às 12:00, pelas ligações Portela do Arão - Lagoa Comprida e Lagoa Comprida - Sabugueiro", disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

"Às 12:50 reabriu a estrada principal [Estrada Nacional 339], que atravessa o maciço central, entre os Piornos, a Torre e a Lagoa Comprida", acrescentou.

Os troços Piornos - Torre, Torre - Torre e Torre - Lagoa Comprida tinham sido fechados à circulação automóvel às 17:30 de sexta-feira devido à queda de neve.

Já as ligações Portela do Arão - Lagoa Comprida, Lagoa Comprida - Sabugueiro e Manteigas - Piornos foram hoje encerradas entre as 09:30 e 09:45.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a queda de neve continue hoje acima dos 1.400/1.600 metros de altitude na serra da Estrela.