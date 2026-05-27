Estrangeiros representaram 28% das compras de casas em Portugal em 2025
Os estrangeiros representaram 28% das compras de casas em Portugal no ano passado, segundo dados do Banco de Portugal divulgados hoje no Relatório de Estabilidade Financeira.
Os principais países de origem desses compradores estrangeiros (residentes e não residentes em Portugal) são Brasil, Angola e França.
De acordo com o BdP, a proporção dos compradores estrangeiros tem-se mantido relativamente estável desde 2019 (25% em 2019 e máximo de 31% em 2023).
O valor das transações feitas por compradores estrangeiros é, em média, superior.
O Relatório de Estabilidade Financeira, hoje divulgado, considera que os principais riscos para a estabilidade financeira vêm aumentando, sobretudo devido às tensões geopolíticas.
"O agravamento destas tensões ou a eventual correção súbita dos mercados financeiros, sobretudo se ocorrerem ao mesmo tempo, podem afetar negativamente a atividade económica, a inflação, os preços dos ativos e a capacidade de famílias e empresas pagarem os seus créditos", lê-se no documento.
O impacto pode ser também nos preços no mercado imobiliário, onde considera o BdP que há "o risco de uma redução abrupta e inesperada dos preços das casas".
Sobre o sistema bancário, o BdP diz que tem demonstrado solidez e resiliência, mas que os bancos devem "manter uma gestão cuidadosa dos riscos".
O BdP mostra-se ainda preocupado com os riscos climáticos físicos, recordando que, no início de 2026, houve em Portugal a "ocorrência de um choque climático extremo em algumas regiões que evidenciou a crescente importância dos riscos climáticos e da natureza", referindo-se às tempestades que afetaram em especial a região Centro.