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"Estratégia" de cortes de água em Almada "tem estado a dar bons sinais"
A presidente da Câmara Municipal de Almada afirma que há uma "boa evolução" sobre as dificuldades no fornecimento de água em Almada. Entrevistada pela RTP Antena 1, Inês de Medeiros diz, ainda assim, que os cortes programados vão manter-se para já.
(em atualização)
A entrada em funcionamento no domingo de um novo furo trouxe algum alívio no sistema de água, reconhece a autarca de Almada. Mas isso não vai travar ainda os "cortes programados" que têm acontecido durante as noites, entre as 22 horas e as 6 horas.
"Toda esta estratégia tem estado a dar bons sinais", diz Inês de Medeiros à RTP Antena 1, sublinhando que, com o novo furo, "é natural que aumente a nossa capacidade de resiliência", mas "temos de ser prudentes".
Apesar da "boa evolução", a presidente da Câmara de Almada admite que "não há decisão de abrandar" os cortes. "Não nos vamos entusiasmar muito rápidos, temos de conseguir ter um nível de reserva suficiente", afirma.
Para Inês de Medeiros, não existe uma situação de falta de água. Frisa que os "cortes programados" têm servido para "recuperar o nível de água nos nossos reservatórios, para garantir que o sistema não entra em rutura".