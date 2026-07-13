"Estratégia" de cortes de água em Almada "tem estado a dar bons sinais"

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A entrada em funcionamento no domingo de um novo furo trouxe algum alívio no sistema de água, reconhece a autarca de Almada. Mas isso não vai travar ainda os "cortes programados" que têm acontecido durante as noites, entre as 22 horas e as 6 horas.





"Toda esta estratégia tem estado a dar bons sinais", diz Inês de Medeiros à RTP Antena 1, sublinhando que, com o novo furo, "é natural que aumente a nossa capacidade de resiliência", mas "temos de ser prudentes".





Apesar da "boa evolução", a presidente da Câmara de Almada admite que "não há decisão de abrandar" os cortes. "Não nos vamos entusiasmar muito rápidos, temos de conseguir ter um nível de reserva suficiente", afirma.



