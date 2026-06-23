Estreia de Seguro no São João do Porto teve fotografias e votos de vitória da Seleção

Acompanhado do presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, Seguro começou a visita à maior festa do Porto nas Fontainhas, seguiu até aos Guindais e terminou na ribeira, percurso de cerca de duas horas durante o qual foi distribuindo beijos, ouvindo elogios ou palavras de incentivo para "continuar o bom trabalho".

"Estive no Santo António em Lisboa, estou no São João. O dever de um Presidente da República é também estar onde há manifestações e expressões da nossa cultura popular", disse o Chefe de Estado em declarações aos jornalistas.

António José Seguro, que vai jantar e ver o fogo-de-artifício na Alfândega do Porto, espera que o dia seja de "muita alegria e de muita festa" não só pelos festejos de São João, mas também pela vitória da Seleção Nacional que está a jogar com o Uzbequistão.

"Aquilo que todos nós desejamos é uma vitória para Portugal e, se possível e juntando a isso, uma excelente exibição. Precisamos todos de viver uma grande alegria em comum", assinalou.

Depois de comer uma sardinha assada numa das muitas bancas que hoje enchem a cidade, o Presidente da República revelou ter enviado uma mensagem ao selecionador e ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol a dizer que "o país está todo a torcer por eles".

Confiante na vitória da Seleção Nacional, António José Seguro contou que vai ver o terceiro jogo de qualificação e, depois, tenciona ir à final.

"O que está combinado é ir à final, eu espero estar lá na final", frisou.

Enquanto distribuía beijos, ia tirando fotografias quando solicitado e ouvindo elogios ao início do seu mandato, Seguro ouviu de uma pessoa que o cumprimentou que o chumbo do pacote laboral foi uma "grande vitória" para o país.

Sem se manifestar sobre o assunto, e depois de questionado pelos jornalistas, o chefe de Estado recusou fazer comentários ressalvando que no dia de hoje o foco é o São João e a Seleção Nacional.

Entre convites para comer uma bifana ou beber uma cerveja, sempre ao som de música popular portuguesa, Seguro cruzou-se com uma senhora que lhe agradeceu por ser Presidente da República, mas, logo de seguida, Seguro agradeceu-lhe a confinaça.

"Adorei vê-lo ao vivo. Tudo de bom para si", atirou uma vendedora de balões e de martelos à passagem do Presidente da República, enquanto uns jovens, que preparavam os pimentos para assar para o jantar, puseram a tocar o hino nacional.

Já na ribeira, Seguro ia sendo abordado por turistas de várias nacionalidades que, entre o espanto de ver a maior figura do Estado e o desconhecimento de quem era, iam pedindo fotografias para assinalar o momento.