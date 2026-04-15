Estruturas da PSP, GNR, Polícia Marítima e guardas prisonais protestam contra cortes nas reformas

Esta situação tem gerado contestação por parte dos profissionais da segurança e defesa. Eis alguns pontos essenciais sobre esta questão:

- O que está em causa:

O decreto-lei de 2017 que regula o cálculo das pensões de reforma e invalidez para militares da GNR, Forças Armadas, Polícia Marítima e pessoal das forças de segurança e que estabelece uma convergência das pensões com o regime geral da Segurança Social.

- Quais são as novas regras:

A reforma era calculada com base no último ordenado (geralmente o mais alto da carreira). Com as novas regras, o valor passa a ser uma média de todas as remunerações ao longo da vida profissional.

- Qual o valor do corte:

As novas regras aplicadas ao cálculo das reformas reduzem o valor de 90% do último ordenado para um montante entre 60% a 70% da média da carreira contributiva, podendo os cortes ultrapassar aos 30%, influenciados pela data de inscrição na Caixa Geral de Aposentações (CGA).

- O impacto não é igual para todos:

O cálculo depende de quando os militares e os polícias entraram para a CGA e existem hoje várias fórmulas de cálculo. Até agosto de 1993 mantêm-se regras do regime antigo. Depois de agosto de 1993 passam a estar sujeitos às novas fórmulas de cálculo baseadas na carreira completa.

Existem ainda outras fórmulas: uma calculada de acordo com o Estatuto da Aposentação, relativa aos descontos desde o ingresso até 31 de dezembro de 2005, e outra de acordo com o Regime Geral da Segurança Social, relativa aos descontos posteriores a 01 de janeiro de 2006 até à passagem à reforma. Neste modelo, quanto mais tempo o militar cumprir a partir de 2006, mais é reduzida é a sua pensão.

- Motivo dos protestos passados quase 10 anos do decreto-lei:

Ao longo do tempo têm sido várias contestações dos polícias sobre as pensões de reforma. Mas, segundo os sindicatos, os protestos estão atualmente mais intensos porque a fórmula do cálculo está agora a ser aplicada.