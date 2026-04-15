Estudantes de Lisboa querem autocarros diretos entre Ajuda e Cidade Universitária

Carris espera pelos estudos da nova rede

Portugal em Direto | 15 de abril de 2026

A associação académica considera que os problemas de mobilidade já foram piores no polo universitário da Ajuda, onde os autocarros são o único meio de transporte público existente, mas o diagnóstico continua a não ser positivo., aponta Gonçalo Osório de Castro, presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL).No final de fevereiro, a AAUL apresentou uma proposta à Carris com ideias para a mobilidade dos estudantes da Ajuda:Esta carreira vai da Boa Hora a Sete Rios, passando pelo campus da Ajuda. A proposta é que uma das paragens terminais passe de Sete Rios para a Cidade Universitária, de forma "a ter esta interligação entre os dois maiores campus".Facilitar a vida a quem tem aulas ou treinos desportivos nos dois polos e promover o convívio são objetivos defendidos pela AAUL com a extensão, acreditando que é possível menos transbordos e ganhos de tempo até 30 minutos.Há cinco carreiras diurnas que passam pela Avenida Universidade Técnica, no polo da Ajuda. Em três - o 723, o 729 e o 771 - a associação aponta situações de encurtamentos, supressões, oferta insuficiente em alguns horários e sobrelotações de autocarros."Sugiro que as pessoas vão durante 45 minutos ao campus da Ajuda, por exemplo", desafia Gonçalo Osório de Castro, em que fala de uma "uma necessidade de se aumentar a oferta de transportes públicos e de carreiras" e também nos horários dos autocarros que já existem., afirma.Os estudantes pós-laborais têm menos oferta à noite: o 723, o 729 e o 760 realizam rotas mais curtas a partir das 21h00/22h00, enquanto o 771 não tem horários a partir das 22h00.Quando reuníram com a Carris no final de fevereiro, o presidente da AAUL diz que a proposta "foi recebida com bons olhos" e que "iam ter em conta a nossa proposta" no âmbito da revisão em curso da rede de autocarros em Lisboa.A transportadora refere que, no plano de revisão da rede, "pretende envolver entidades que possam dar contributos relevantes para o redesenho dos serviços", para perceber as necessidades dentro de Lisboa. Garante também que gere a sua operação em tempo real "ajustando a oferta para minimizar o impacto para os clientes e assegurar um equilíbrio operacional", embora não detalhe nenhuma medida específica na Ajuda.No plano político,A Câmara de Lisboa não comentou à RTP Antena 1 esta recomendação, remetendo apenas para as respostas da Carris.