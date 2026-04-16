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Estudo coordenado pela OCDE. Portugal abaixo da média em várias áreas da Saúde

Estudo coordenado pela OCDE. Portugal abaixo da média em várias áreas da Saúde

Um estudo coordenado pela OCDE e agora divulgado mostra que Portugal tem valores inferiores à média internacional em quase todos os indicadores de resultados em Saúde e as diferenças são mais acentuadas nos grupos mais vulneráveis.

Mariana Ribeiro Soares - RTP /
Sara Piteira - RTP

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O Patient Reported Indicators Surveys (PaRIS), o maior inquérito internacional aplicado a utilizadores de serviços de saúde, revela que Portugal tem valores inferiores à média internacional em quase todos os indicadores de resultados em saúde e as diferenças são mais acentuadas nos grupos mais vulneráveis.

O número de utentes sem médico de família, o tipo de cuidados prestados nos Centros de Saúde e os problemas de coordenação entre estas entidades e os Hospitais são as principais queixas dos inquiridos no estudo feito a nível europeu.

Nos idosos, mulheres e pessoas com baixa escolaridade ou em privação económica, as diferenças nacionais são mais acentuadas face aos restantes países incluídos no PaRIS, coordenado pela OCDE e, em Portugal, pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O PaRIS contou com a participação de 19 países. Em Portugal, ouviu 11.744 utentes (com 45 anos ou mais) e 80 unidades de CSP.

Os dados mostram "disparidades importantes" em função do género, idade, escolaridade e rendimento, sendo que as mulheres, pessoas com 75 ou mais anos, com escolaridade até ao 9.º ano e aquelas em situação de privação económica reportam piores resultados em saúde e experiências no contacto com o sistema.

"Esta realidade requer políticas de inclusão, capacitação profissional e respostas diferenciadas e adaptadas para pessoas em maior vulnerabilidade", referem os autores do estudo.
Doentes crónicos fazem avaliação negativa
O estudo mostra que mais de metade dos doentes crónicos em Portugal, acima dos 45 anos, avalia de forma negativa a experiência que tem nos centros de saúde ao nível da coordenação.

Dizem-se insatisfeitos com a coordenação que existe - ou da falta dela - entre cuidados de saúde primários e hospitais e vice-versa.

O único indicador que coloca Portugal acima da média da OCDE é a capacidade dos doentes gerirem sozinhos algumas doenças. Quase dois terços (61%) das pessoas com doenças crónicas em Portugal sentem-se confiantes em gerir a sua própria saúde, um valor ligeiramente superior à média da OCDE (59%). No entanto, este valor é 31 pontos percentuais inferior ao do país com melhor desempenho (92%).
De acordo com o PaRIS, mais de 80% dos utentes dos cuidados de saúde primários com 45 anos ou mais tem pelo menos uma doença crónica e mais de metade tem várias.
As doenças crónicas mais reportadas pelos utentes que participaram no estudo são hipertensão arterial (42%), seguida de artrose ou dores persistentes nas costas ou articulações (32%).

Os dados indicam ainda que os problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade ou outros, são a terceira situação crónica mais reportada (22%).

Mais de 10% dos utentes também reportam diabetes (tipo 1 ou 2), problemas cardiovasculares ou cardíacos e problemas respiratórios, como asma ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC).

O estudo pede, por isso, uma "transformação estrutural" nos cuidados de saúde primários para melhorar a coordenação com os hospitais, sobretudo nos doentes crónicos, e sublinha a importância dos planos individuais de cuidados, que define os objetivos de saúde de cada utente e é uma realidade para apenas três em cada dez doentes crónicos.

No geral, o PaRIS aponta três eixos estratégicos de mudança: a transformação digital, para garantir a modernização dos canais de comunicação; a personalização da resposta assistencial, atribuindo um gestor de cuidados a cada utente e reforçando o apoio à autogestão da doença; e o reforço da confiança no sistema, o que exige a medição da experiência dos utentes e um "investimento consistente" na prevenção e na literacia em saúde.

c/ Lusa

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