Estudo coordenado pela OCDE. Portugal abaixo da média em várias áreas da Saúde

O Patient Reported Indicators Surveys (PaRIS), o maior inquérito internacional aplicado a utilizadores de serviços de saúde, revela que Portugal tem valores inferiores à média internacional em quase todos os indicadores de resultados em saúde e as diferenças são mais acentuadas nos grupos mais vulneráveis.

O PaRIS contou com a participação de 19 países. Em Portugal, ouviu 11.744 utentes (com 45 anos ou mais) e 80 unidades de CSP.

Doentes crónicos fazem avaliação negativa

Dizem-se insatisfeitos com a coordenação que existe - ou da falta dela - entre cuidados de saúde primários e hospitais e vice-versa.





O único indicador que coloca Portugal acima da média da OCDE é a capacidade dos doentes gerirem sozinhos algumas doenças. Quase dois terços (61%) das pessoas com doenças crónicas em Portugal sentem-se confiantes em gerir a sua própria saúde, um valor ligeiramente superior à média da OCDE (59%). No entanto, este valor é 31 pontos percentuais inferior ao do país com melhor desempenho (92%).



De acordo com o PaRIS, mais de 80% dos utentes dos cuidados de saúde primários com 45 anos ou mais tem pelo menos uma doença crónica e mais de metade tem várias.

c/ Lusa

Nos idosos, mulheres e pessoas com baixa escolaridade ou em privação económica, as diferenças nacionais são mais acentuadas face aos restantes países incluídos no PaRIS, coordenado pela OCDE e, em Portugal, pela Direção-Geral da Saúde (DGS).Os dados mostram "disparidades importantes" em função do género, idade, escolaridade e rendimento, sendo que as mulheres, pessoas com 75 ou mais anos, com escolaridade até ao 9.º ano e aquelas em situação de privação económica reportam piores resultados em saúde e experiências no contacto com o sistema."Esta realidade requer políticas de inclusão, capacitação profissional e respostas diferenciadas e adaptadas para pessoas em maior vulnerabilidade", referem os autores do estudo.Os dados indicam ainda que os problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade ou outros, são a terceira situação crónica mais reportada (22%).Mais de 10% dos utentes também reportam diabetes (tipo 1 ou 2), problemas cardiovasculares ou cardíacos e problemas respiratórios, como asma ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC).No geral, o PaRIS aponta três eixos estratégicos de mudança: a transformação digital, para garantir a modernização dos canais de comunicação; a personalização da resposta assistencial, atribuindo um gestor de cuidados a cada utente e reforçando o apoio à autogestão da doença; e o reforço da confiança no sistema, o que exige a medição da experiência dos utentes e um "investimento consistente" na prevenção e na literacia em saúde.