País
Ex-adjunto Paulo Abreu dos Santos acusado de quase oito mil crimes de abuso de menores
Atualmente em prisão preventiva, Paulo Abreu dos Santos, de 39 anos, deverá ser julgado até ao final do ano pelos cerca de oito mil crimes de que é acusado.
O ex-adjunto da antiga ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro foi acusado de quase oito mil crimes de abuso de menores. Paulo Abreu dos Santos está em prisão preventiva desde dezembro do ano passado.
De acordo com a CNN Portugal, que teve acesso ao despacho da acusação do Ministério Público, a esmagadora maioria das vítimas é estrangeira.
Há, no entanto, um caso de abusos de um rapaz português de dez anos que o arguido terá conhecido num templo religioso.
Entre as 7.986 acusações, perto de 900 têm a ver com a captação de imagens dessa criança, para além de duas acusações de abuso sexual desse menor.
Segundo a CNN, as restantes 7.095 acusações são por posse e partilha de imagens e vídeos de abusos e pornografia de menores.
O despacho de acusação indica que Paulo Abreu dos Santos começou em 2021 a usar as plataformas Viber, Signal e Telegram para aceder a conteúdos de pedofilia. Participava em pelo menos 13 chats com nomes como “kids boys only” ou “vídeos de chicos”.
Em 2024, as autoridades norte-americanas detetaram a presença deste português nesses grupos de chat. A Polícia Judiciária deu então início a uma investigação que originou buscas na residência do suspeito e a sua detenção.
De acordo com a CNN Portugal, que teve acesso ao despacho da acusação do Ministério Público, a esmagadora maioria das vítimas é estrangeira.
Há, no entanto, um caso de abusos de um rapaz português de dez anos que o arguido terá conhecido num templo religioso.
Entre as 7.986 acusações, perto de 900 têm a ver com a captação de imagens dessa criança, para além de duas acusações de abuso sexual desse menor.
Segundo a CNN, as restantes 7.095 acusações são por posse e partilha de imagens e vídeos de abusos e pornografia de menores.
O despacho de acusação indica que Paulo Abreu dos Santos começou em 2021 a usar as plataformas Viber, Signal e Telegram para aceder a conteúdos de pedofilia. Participava em pelo menos 13 chats com nomes como “kids boys only” ou “vídeos de chicos”.
Em 2024, as autoridades norte-americanas detetaram a presença deste português nesses grupos de chat. A Polícia Judiciária deu então início a uma investigação que originou buscas na residência do suspeito e a sua detenção.