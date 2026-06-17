Ex-adjunto Paulo Abreu dos Santos acusado de quase oito mil crimes de abuso de menores

O ex-adjunto da antiga ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro foi acusado de quase oito mil crimes de abuso de menores. Paulo Abreu dos Santos está em prisão preventiva desde dezembro do ano passado.



De acordo com a CNN Portugal, que teve acesso ao despacho da acusação do Ministério Público, a esmagadora maioria das vítimas é estrangeira.



Há, no entanto, um caso de abusos de um rapaz português de dez anos que o arguido terá conhecido num templo religioso.



Entre as 7.986 acusações, perto de 900 têm a ver com a captação de imagens dessa criança, para além de duas acusações de abuso sexual desse menor.



Segundo a CNN, as restantes 7.095 acusações são por posse e partilha de imagens e vídeos de abusos e pornografia de menores.



O despacho de acusação indica que Paulo Abreu dos Santos começou em 2021 a usar as plataformas Viber, Signal e Telegram para aceder a conteúdos de pedofilia. Participava em pelo menos 13 chats com nomes como “kids boys only” ou “vídeos de chicos”.



Em 2024, as autoridades norte-americanas detetaram a presença deste português nesses grupos de chat. A Polícia Judiciária deu então início a uma investigação que originou buscas na residência do suspeito e a sua detenção.

