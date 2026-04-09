Ex-dirigente do Chega Nuno Pardal condenado a pena suspensa por prostituição de menores

O Tribunal de Cascais terá condenado o ex-dirigente do Chega Nuno Pardal Ribeiro a um ano e três meses de prisão por dois crimes de recurso a prostituição infantil. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo jornal Expresso.

Segundo o, um dos crimes foi consumado e o outro ocorreu na forma tentada.No entanto, a juíza do processo terá decidido suspender a pena por entender queA pena fica, assim, suspensa mediante o pagamento de uma indemnização de 1.200 euros.O outro arguido no processo, Carlos Conde de Almeida, também foi condenado a uma pena de um ano e meio de prisão, de acordo com o