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Ex-dirigente do Chega Nuno Pardal condenado a pena suspensa por prostituição infantil
A juíza terá decidido que a pena de um ano e três meses fica suspensa mediante o pagamento de uma indemnização de 1.200 euros.
O Tribunal de Cascais terá condenado o ex-dirigente do Chega Nuno Pardal Ribeiro a um ano e três meses de prisão por dois crimes de recurso a prostituição infantil. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo jornal Expresso.
Segundo o Expresso, um dos crimes foi consumado e o outro ocorreu na forma tentada.
No entanto, a juíza do processo terá decidido suspender a pena por entender que não ficou demonstrado que Nuno Pardal Ribeiro soubesse que a vítima tinha 15 anos na altura dos factos.
A pena fica, assim, suspensa mediante o pagamento de uma indemnização de 1.200 euros.
O outro arguido no processo, Carlos Conde de Almeida, também foi condenado a uma pena de um ano e meio de prisão, de acordo com o Expresso.