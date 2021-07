Ex-vice-presidente do Sporting condenado 7 anos de prisão efetiva

Juntamente com Paulo Pereira Cristóvão, o líder da claque sportinguista Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido como Mustafá, também irá para a prisão. O Tribunal da Relação de Lisboa manteve na integra as penas no processo dos assaltos a residências e nenhum dos condenados pode recorrer para o Supremo, pelo que terá de cumprir as penas.