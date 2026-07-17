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Exames do 9.º Ano. Notas não vão ser publicadas esta sexta-feira, confirma júri nacional
O júri nacional indicou que as notas dos exames finais do 9.º ano não serão afixadas esta sexta-feira, tal como estava previsto.
(em atualização)
"Tendo em consideração o atraso verificado no processo de classificação, vem o EduQA, através do Júri Nacional de Exames, informar que a afixação de pautas das Provas Finais do 9.º Ano não ocorrerá hoje, dia 17 de julho", indicou o presidente do Júri Nacional de Exames.