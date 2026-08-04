País
Exames. Fenprof denuncia pressões para professores alterarem férias
É uma situação grave, diz a Fenprof. A Federação Nacional de Professores denuncia pressões exercidas sobre os professores para alterarem as férias.
Em causa, estão sobretudo professores classificadores, que terão sido pressionados para abdicarem de períodos de férias que tinham sido previamente aprovados, de forma a dedicarem mais tempo à correção dos exames nacionais.
A Fenprof exige a intervenção da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, a quem expôs esta situação.
É o que acaba de explicar à A1, o secretário-geral José Feliciano Costa.
Perante estes factos, a FENPROF solicitou à IGEC que averigue as situações denunciadas, apure eventuais irregularidades e promova as orientações para garantir que, no futuro, os procedimentos respeitem os direitos dos docentes.
Com tantos problemas que estão a ser vividos nesta altura nas escolas e pelos alunos, a Federação Nacional dos professores vê com preocupação o arranque do novo ano letivo
O sindicato sublinha que o gozo de férias constitui um direito fundamental dos trabalhadores, protegido pela lei.
A Fenprof exige a intervenção da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, a quem expôs esta situação.
É o que acaba de explicar à A1, o secretário-geral José Feliciano Costa.
Perante estes factos, a FENPROF solicitou à IGEC que averigue as situações denunciadas, apure eventuais irregularidades e promova as orientações para garantir que, no futuro, os procedimentos respeitem os direitos dos docentes.
Com tantos problemas que estão a ser vividos nesta altura nas escolas e pelos alunos, a Federação Nacional dos professores vê com preocupação o arranque do novo ano letivo
O sindicato sublinha que o gozo de férias constitui um direito fundamental dos trabalhadores, protegido pela lei.