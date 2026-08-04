Exames. Fenprof denuncia pressões para professores alterarem férias

Em causa, estão sobretudo professores classificadores, que terão sido pressionados para abdicarem de períodos de férias que tinham sido previamente aprovados, de forma a dedicarem mais tempo à correção dos exames nacionais.A Fenprof exige a intervenção da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, a quem expôs esta situação.É o que acaba de explicar à A1, o secretário-geral José Feliciano Costa.Perante estes factos, a FENPROF solicitou à IGEC que averigue as situações denunciadas, apure eventuais irregularidades e promova as orientações para garantir que, no futuro, os procedimentos respeitem os direitos dos docentes.Com tantos problemas que estão a ser vividos nesta altura nas escolas e pelos alunos, a Federação Nacional dos professores vê com preocupação o arranque do novo ano letivoO sindicato sublinha que o gozo de férias constitui um direito fundamental dos trabalhadores, protegido pela lei.