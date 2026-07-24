Exames. FNE diz que Fernando Alexandre não deve ser o único a assumir responsabilidades

Pedro Barreiros, o secretário-geral da FNE, lembra que há outros atores neste processo para além do ministro da Educação e defende uma auditoria independente.A FNE considera que o processo relativo aos exames nacionais correu mal, foi mal pensado e planificado, mas o ministro da Educação não é o único responsável.A 2.ª fase dos exames nacionais termina esta sexta-feira, mas os alunos do ensino secundário terão, em setembro, outra oportunidade melhorar as notas. Uma época especial criada na sequência dos problemas registados na classificação dos exames da primeira fase.Fernando Alexandre garantiu que ninguém será prejudicado no acesso ao ensino superior.O Ministério da Educação já recebeu entretanto cerca de 8.900 pedidos de reapreciação de provas do secundário, mais 43% em comparação com os pedidos registados na primeira fase do ano passado.