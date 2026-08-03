Exames. Ministro da Educação marca presença na Comissão Permanente do Parlamento

Em resposta à Lusa na sexta-feira, fonte do Ministério da Educação, Ciência e Inovação indicou que Fernando Alexandre "estará presente no debate agendado para as 15:00 de segunda-feira".



Anteriormente, o porta-voz da conferência de líderes parlamentares, o deputado Francisco Figueira, afirmara aos jornalistas, no parlamento, que caberia ao Governo decidir se se faria representar neste debate, uma vez que o Regimento da Assembleia da República "não permite" convocar um ministro para a Comissão Permanente.



A conferência de líderes decidiu na sexta-feira, em reunião extraordinária, convocar a Comissão Permanente do parlamento para se reunir hoje sobre "a situação dos exames nacionais" do Ensino Secundário.



Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos. O ministro da Educação reconheceu os problemas, mas assegurou que nenhum aluno será prejudicado.

