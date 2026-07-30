Exames nacionais. Classificadores avisam que estão a ser repetidos os mesmos erros na segunda fase

A porta-voz da Missão Escola Pública duvida que as classificações das reapreciações sejam afixadas na terça-feira da próxima semana.

Ouvida esta tarde pela RTP Antena 1, Cristina Mota, da Missão Escola Pública, adiantou que os professores classificadores estão a reportar problemas iguais aos que enfrentaram na correção das provas na primeira fase.O ministro da Educação admitiu, na semana passada, que se a segunda fase de exames fosse novamente marcada pelas mesmas falhas, o processo de correção digital ficaria comprometido para o futuro.Quanto à reapreciação das provas, 15 mil este ano (o dobro do ano passado), Cristina Mota referiu que os professores só começaram a ser chamados na quarta-feira à tarde.