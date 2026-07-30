País
Exames nacionais. Classificadores avisam que estão a ser repetidos os mesmos erros na segunda fase
O movimento Missão Escola Pública denuncia a existência de problemas na segunda fase das provas idênticos aos registados na primeira fase.
Ouvida esta tarde pela RTP Antena 1, Cristina Mota, da Missão Escola Pública, adiantou que os professores classificadores estão a reportar problemas iguais aos que enfrentaram na correção das provas na primeira fase.
O ministro da Educação admitiu, na semana passada, que se a segunda fase de exames fosse novamente marcada pelas mesmas falhas, o processo de correção digital ficaria comprometido para o futuro.
Quanto à reapreciação das provas, 15 mil este ano (o dobro do ano passado), Cristina Mota referiu que os professores só começaram a ser chamados na quarta-feira à tarde.
O ministro da Educação admitiu, na semana passada, que se a segunda fase de exames fosse novamente marcada pelas mesmas falhas, o processo de correção digital ficaria comprometido para o futuro.
Quanto à reapreciação das provas, 15 mil este ano (o dobro do ano passado), Cristina Mota referiu que os professores só começaram a ser chamados na quarta-feira à tarde.
A porta-voz da Missão Escola Pública duvida que as classificações das reapreciações sejam afixadas na terça-feira da próxima semana.